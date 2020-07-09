高通宣布發表旗艦進階行動晶片Snapdragon 865 Plus 5G行動平台，為今年單一行動平台支援、最個人化的高階設計。Snapdragon 865 Plus是跟進高通旗艦行動平台Snapdragon 865的升級產品，目前市面上有高達140多個裝置（已發表或開發中）採用Snapdragon 865行動平台，終端產品預計本季推出，預計包括聯想、華碩(2357)都為其合作廠商。

高通技術公司資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian表示，在致力擴展5G的同時，高通也持續投入高階的8系列行動平台，不斷提升它在效能及功耗效率的極致表現，以提供新一代的攝影、AI與電競體驗。在Snapdragon 865成功的基礎上，全新的Snapdragon 865 Plus將為下一波旗艦級智慧型手機帶來更佳的效能表現。」

Snapdragon 865 Plus結合高通Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，可實現真正的全球5G和世界級的電競體驗，並透過最新第五代高通人工智慧引擎，提供順暢無礙的攝影、音訊及電競體驗。Snapdragon 865 Plus擁有Snapdragon Elite Gaming完整的頂級功能，具備多項首見於行動裝置的特點，像是可更新的GPU驅動程式、桌機前向渲染，還有速度高達144 fps的超流暢5G遊戲操作，以及透過真實的10-bit HDR提供超過十億色階的電競畫面，媲美桌機的電競體驗。

採用Snapdragon 865 Plus行動平台的商用裝置預計將於今年第三季推出。

(時報資訊)