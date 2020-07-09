穩懋(3105)第2季合併營收為60.02億元，季減0.97%，優於公司財測預估，由於蘋果新機拉貨將於第3季啟動，且全球基礎建設需求強勁，讓穩懋下半年營運無畏產業變數依舊旺，美系外資最新報告亦看好穩懋受惠穩固5G上升趨勢和ToF滲透率攀高，重申「買進」評等，目標價由325元調高至355元。

穩懋6月合併營收為20.03億元，月增0.92%，年成長12.76%，累計第2季合併營收為60.02億元，年成長34.79%，季減0.97%，優於公司財測預估，累計1至6月合併營收為120.63億元，年成長率為49.6%。

下半年雖然混沌不明，但全球政府推動基礎建設等振興經濟方案，5G基礎建設、光通訊、基地台等需求比上半年好，WiFi相關需求亦很好，加上蘋果新機拉貨將於第3季啟動，穩懋認為，下半年該旺的還是會旺，不至於出現旺季不旺的情況，第3季看起來還OK，不會比第2季差。

在新產能部分，穩懋新增5000片產能已開始試產，預計第3季開始貢獻業績，至於氮化鉀部分，目前月產能約500片，未來也將依市場需求擴產。

美系外資最新報告指出，穩懋是大中華地區PA供應商在5G升級趨勢主要受益者，雖然短期營運可能受到美國商務部華為新禁令有限的影響，對於海思的出貨可能持續到9月中旬，預估穩懋第3季營收將季增5%，其中基礎架構和3D感測可望看到更強勁成長，重申「買進」評等，目標價調高至355元，激勵穩懋盤中股價創下2019年10月29日以來新高。

(時報資訊)