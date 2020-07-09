根據氣象局預報顯示，稍早12時12分花蓮近海發生芮氏規模4.6地震，位置位於北緯 24.15度，東經 121.67度，即在花蓮縣政府北偏東方18.5公里 ，地震深度27.1公里。
各地震度級：
花蓮縣地區最大震度3級
3級：太魯閣、和平、西寶
2級：秀林、花蓮市、銅門、鹽寮、水璉
1級：西林、光復
宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、武塔
2級：南澳、南山、冬山、牛鬥
1級：蘇澳、內城、宜蘭市
南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：奧萬大
苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
臺中市地區最大震度1級
1級：德基
新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、竹北市
新北市地區最大震度1級
1級：新店
桃園市地區最大震度1級
1級：桃園市、中壢
彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
雲林縣地區最大震度1級
1級：斗六市、四湖、水林
(中時 )
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