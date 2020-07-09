苗栗縣苗栗市的聯大路為國立聯合大學新舊校區間的重要聯絡道路，因有連續彎路且坡度陡陡，為車禍頻傳路段。2014年11月28日一名聯大新生疑車速太快自撞花檯致癱瘓，家長認為道路設計有問題，怒告苗栗縣政府，獅子大開口求償4千萬國賠。今判決出爐，苗栗地院審理後認為車禍肇因為超速，駁回請求。

只要是聯大生都知道這條「危險道路」。而這大一生在2014年行經聯大路與台13線路口，不慎自撞彎道處的花檯，全身多處創傷、頸椎粉碎性骨折且及追嚴重受損導致全身癱瘓。家屬認為聯大路設計有瑕疵才造成意外。計算醫療費用與精神慰問金後，向縣府求償總計4284萬元。

縣府則回應，認為聯大路設計按照規範，且此起事故車戶與道路並無因果關係。法院也申請交通大學運輸研究所鑑定，各項結果顯示聯大路的相關數據都在規範內；分析機車擦撞周圍石頭的時速為56.6~62.7公里。判定此次車禍肇因為超速行駛，駁回請求。

(中時電子報)