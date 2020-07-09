5G服務7月開始提供服務，電信業龍頭廠商中華電信率先提出5G資費方案，授與中華電信企業信用評等的中華信用評等公司，9日表示，該方案為電信同業的5G資費有所參考，將跟進採取相近的資費方案，這個現象有助於改善中華電信日漸下滑的每月平均用戶收入（average revenue per user；簡稱ARPU）表現，也能為出現衰退的行動業務營收帶來轉機。

中華電信最新公布5G服務及收費方式，其中最便宜的行動上網吃到飽月租費，從新台幣1,399元起，台灣大哥大與遠傳電信公布的資費方案價位也相近，中華電信帶來市場的定錨效應。

中華信評授與中華電信之發行體及債務長期、短期信用評等，分別為twAAA、twA-1+，評等展望「穩定」。

中華信評分析師許立德表示，5G ARPU為1,399元起，明顯較中華電信目前每月ARPU不到新台幣500元，高出許多，有助於帶進營收，不過，中華電信持續走低的語音服務營收以及5G普及率的成長，還需要時間佐證，中華電信目前呈向下趨勢的ARPU可能還要幾季的時間才能逆轉。

此外，中華信評認為，5G服務的快速普及還需要觀察，畢竟它的資費較高，5G手機的選擇有限，加上5G網絡覆蓋範圍仍然受限，都是阻礙關卡。因此中華信評並不預期，3家台灣電信業者會在未來的一至二年期間採取積極的5G服務促銷行動。

就企業的財務條件來看，中華信評分析，中華電信近幾年來在拓展業務方面一直維持非常保守的借款政策，在支付5G頻譜費用之後，中華電信截至2020年3月底止之前12個月期間為基礎的借款對EBITDA比升高至0.2倍的水準；在此之前，該公司過去數年來一直保持淨現金部位的狀態。

中華電信的目標是在三年之內將其5G服務的滲透率提高至50％，而相關的基礎設施投資規模為新台?270億元，許立德表示，這與中華信評對中華電信的基本情境假設一致。

(工商 )