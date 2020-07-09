全國商業總會不動產委員會主委、中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長謝坤成9日在商總表示，去年「25坪以下兩房兩衛」產品是最熱的，是天下無敵的房型；今年，還是延續熱度，而且小三房、小四房都動起來！

他表示，從疫情可以看到，以前大家認為是大陸真好，現在疫情後，大家已認同，台灣真好！總體房市，正朝向健康方向在前進，不像二、三十年前較盲目投資房地產，理性很多。

謝坤成表示，現在，產業回流和低利率，對房市都是強心針，對換屋置產族而言，買房子不單是居住，更是享受生活，他觀察目前市場有幾個有趣現象，就是「預售快、成屋慢」、「搶早鳥優惠價很夯」、「低自備款產品熱賣」、「25坪以下2房2衛天下無敵」、「後案拱前案，單價越拱越高」。

他說，以近兩年推案量及建照核發總樓地板面積居六都之冠的台中市為例，捷運綠線今年底將通車，加上鐵路立體化等重大建設完工，生活機能大幅翻轉，吸引各方買盤湧入，原先業界預估全年推案約2,500億，但延遲性推案陸續就位，台中全年上看2,800億水準，各區新案成交價幾乎站穩30萬元/坪。

(工商 )