國際動物保護組織ADI Wildlife Sanctuary，在今年情人節公佈一對受虐8年的獅子夫妻重返野外的短片，牠們沒有和其他獅子群居，身旁只有彼此的身影。

這對獅子夫妻名為Tarzan及Tanya，從小就被瓜地馬拉的馬戲團購買，關在狹小而擁擠的籠子內接受訓練，但牠們參與的表演，竟然是兩隻獅子對抗一群老虎，讓民眾看彼此廝殺、互抓互咬的表演，雖然獅子是百獸之王，但畢竟在數量上落了下乘，只好任由老虎攻擊，往往頭破血流後，工作人員才會出面制止、結束表演，而Tanya也會過來替Tarzan舔舐傷口，兩獅子過著互相扶持的生活。

就這樣日復一日、年復一年，Tarzan及Tanya過了8年體無完膚的生活，其實獅子的壽命僅有10到14歲，而牠們超過一半以上的時間，都只為了滿足人們殘忍的滿足感，

也因為長期過著廝殺的生活，Tarzan變得年老體弱，連自保都有困難，在某次表演時，Tarzan的下顎被老虎撕裂，下排牙齒掉落、血流如注。原本一直被護著的Tanya，突然衝出來擋在Tarzan前面，老虎們正殺紅了眼，馬上轉而攻擊Tanya，雖然保住Tarzan，但Tanya臉上、身體也多了許多傷痕。Tarzan雖然之後獲得治療，但受重傷的下顎無法修補，從此嘴巴合不起來、舌頭外露，連吃東西都變得無比困難，而Tanya更是性情大變，只要有人或動物靠近Tarzan，牠都會面露凶光，低鳴警告。

幸好，瓜地馬拉正式立法禁止馬戲團利用野生動物表演，動保組織開始調查受虐的動物，也在ADIWildlife Sanctuary的幫忙下，將Tarzan及Tanya送到南非國際野生動物保護區，能在自由的環境下渡過餘生。

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(中時電子報)