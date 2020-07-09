2020年絕對是任嘉倫和譚松韻「戲劇本命年」，兩人從《錦衣之下》播出後成為流量明星，開啟霸屏模式，古裝探案偶像劇《錦衣之下》到底有怎麼樣的魅力，不只話題榜高居不下，劇已播完4個月，粉絲們還是無法出坑，尤其陸大人（任嘉倫 飾）戀愛前後的態度被粉絲戲稱「憑實力打臉」、「人稱北鎮撫司小醋王」。

任嘉倫戀愛前後拎著走VS揹著走。（圖／龍華電視提供）

戀愛前拎著走VS戀愛後揹著走

今夏腳受傷無法行走時，陸大人嫌棄今夏（譚松韻 飾）阻礙自己辦案，不僅沒有幫忙，還故意踹了今夏一腳，最後禁不起糾纏，才將今夏拎起來丟在馬背上；兩人戀愛後，二話不說將喝醉酒的今夏揹著走，溫柔體貼，一路甜言蜜語聊心事，這是陸大人第一次揹今夏，也是「六元一斤蝦」名場面之一。

任嘉倫戀愛前後滿臉嫌棄VS滿臉寵溺。（圖／龍華電視提供）

戀愛前滿臉嫌棄VS戀愛後滿臉寵溺

戀愛前，今夏拿東西不慎摔下，和陸大人意外的擁抱，陸大人對今夏不耐煩回應：「抱夠了嗎？」最後還指使今夏清洗被她碰髒的衣服；戀愛後，今夏看到陸大人飛奔而上，陸大人給予回應，眼神裡散發滿滿愛的光波。戀愛前有多嫌棄，在一起之後就有多甜蜜，真是沒有比較就沒有傷害。

戀愛前今夏服務VS戀愛後陸大人服務

今夏為了請陸大人幫忙尋找家人，特意下廚，服侍陸大人用餐，陸大人漸漸被今夏不拘小節的個性吸引，三不五時捉弄今夏，為了讓今夏明白自己的感情，套路今夏，惡整情敵；戀愛後幫今夏夾菜，早已是家常便飯，高冷內斂的陸大人談起戀愛也是暖男一枚。

任嘉倫戀愛前後毒舌回應VS心疼不已。（圖／龍華電視提供）

戀愛前毒舌回應VS戀愛後心疼不已

戀愛前，陸大人和歹徒打殺的過程，不小心誤傷了今夏，今夏討拍，陸大人毒舌回應：「我已經收下我的內力，傷勢不會比一根樹枝劃得更嚴重。」讓今夏氣到無言以對；戀愛後，兩人一起找倭寇的藏身地，今夏在打鬥中又被劃傷了，陸大人心疼告白：「就算是為了我，以後再小心點，再謹慎一點，好嗎？」有網友留言，陸大人戀愛前後也反差太大了，以戀愛前的那種態度，有媳婦真的是純屬意外。

戀愛前滿臉不屑VS戀愛後深入我心

戀愛前，今夏為了辦案來到瀟湘閣彈箜篌，演奏的曲目居然是陸繹母親在世彈過的，得知今夏和母親拜入同一個師門，暗中觀察今夏的日常行為，認為今夏有辱門風，對今夏十分不屑；確定自己對今夏的心意後，在七巧節裡，今夏再次演奏箜篌，明明是同一曲目，陸大人眼裡卻一副「不愧是我媳婦」驕傲的表情，對今夏甜言蜜語說：「唯有琴音深入我心」。那個冷淡無情的錦衣衛呢？

日前任嘉倫接受訪問並驕傲表示：「如果要再演錦衣衛，必須超過我的錦衣之下。」讓網友們開心不已，紛紛敲碗希望能拍兩人婚後番外篇。《錦衣之下》將於7月13日起平日晚間九點，在中華電信MOD352頻道「龍華戲劇台」播出，全台電視首播。

(中時電子報)