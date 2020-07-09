國民黨主席江啟臣9日南下高雄，陪市長參選人李眉蓁打羽球輔選。（林宏聰攝）

國民黨主席江啟臣9日南下高雄，陪黨提名的高雄市長參選人李眉蓁跑行程，幕僚安排「網內互打」練羽球，教練短暫指導下，江啟臣、李眉蓁與在地議員們分隊廝殺，最後江啟臣以些微差距勝出，意有所指表示，打球跟人生一樣，有感受到反敗為勝的味道。

李眉蓁帶著江啟臣參訪鳳山運動中心，隨後到羽球場運動，特別安排教練現場教學，簡單熱身之後，高雄國民黨議員鄭安秝、黃香菽、蔡武宏、李亞築等人也下場分隊比試，幕僚戲稱根本是「網內互打」。

身高176公分的李眉蓁笑說，她手長腳長，運動協調性沒那麼好，所以以前都是啦啦隊，不過這次打羽球，因為最近經常被黑，悶很久了，「所以殺球特別用力，發洩一下！」

江啟臣則在比賽時，從些微落後追到11比8獲勝，賽後感嘆打球跟人生一樣，有感受到反敗為勝，他也和在場議員們一起喊「凍蒜」，為李眉蓁加油；李眉蓁也和議員們高呼「主席加油」，為江啟臣打氣。

(中時 )