多數人都知道要遠離二手菸的危害，但醫師直言「三手菸和二手菸一樣可怕」，尤其幼童比大人容易接觸到，容易出現不明咳嗽，主要是三手菸肉眼不容易發現，家中只要有人抽菸，菸霧就會藏匿於沙發、衣物及環境中。

豐原醫院胸腔內科主任邱振峰說明，三手菸就是在密閉環境裡抽菸，菸霧隨著空氣沉積到周圍所有的物質上，包括抽菸者本身的衣物、頭髮，或是窗簾、沙發、牆壁、地面等。就算打開窗戶要以空氣對流方式清除，也只是將味道散去，即便以擦拭、清洗也不見有效。

邱振峰表示，常見的二手菸很容易避免，但是三手菸產生之後，周遭的人很難以察覺，尤其是共處一室的親友，不容易從肉眼辨識，因此常出現慢性咳嗽、痰液較多等不明原因的呼吸症狀。幼童比大人更容易接觸到三手菸危害，主要是他們常到處亂爬、亂摸。

邱振峰提醒，家中如有人常出現不明原因呼吸道症狀，即應看看是否有人在家中抽菸導致，提醒癮君子儘早戒菸，遠離菸害威脅。

(中時 )