立法院臨時會預計20日處理國民參與刑事審判草案，主張陪審參審一併試行的「陪審參審一併試行推動大聯盟」今召開記者會，聯盟召集人林永頌批評司法院提出的版本聲稱融合參審及陪審制度是「魚目混珠」，他重申陪審參沈一併試行的立場，呼籲民進黨不要草率通過法案。

民進黨力挺司法院提出的參審制，並規畫於臨時會通過草案，不僅引發在野黨團反彈，司改團體更是極力反對。司法院日前透過新聞稿，解釋兩案不能併行的理由，司法院聲稱，重大刑事案件豈能因各方案都要視行為由，陷人權於危機，更何況國民法官已融合兩制優點，可以說是陪審的進化版。

司法院也公布民調表示，台灣超過7成民眾同意，與法官共同討論審判案件時，會讓民眾更敢說出想法，會對案情更加瞭解而做出判斷。

針對司法院發布新聞稿提出陪審參審不能併行的理由，林永頌痛批很荒唐，參審制最後評議被告有無罪刑時，是由職業法官與國民法官共同討論決定；參審制則是職業法官僅負責主持訴訟程序、進行爭點及罪名等說明，被告是否有罪交由陪審員決定，司法院根本是「魚目混珠」，企圖迴避民進黨過去行動綱領支持陪審制的事實。

對於司法院稱陪審有人權問題，林永頌駁斥，職業法官做久了都會變成「有罪推定」，對於案件容易有偏見或主見，反而是國民法官會更慎重，林永頌以韓國2008年起實施陪審制為例，施行10年後統計發現，陪審員判決無罪的比例雖仍是少數，但比起職業法官多出3倍，顯然稱陪審制會有人權問題是顛倒是非。

至於司法院公布民調，稱有78.2％民眾支持參審，支持陪審僅19.2％，林永頌認為，司法院許多題目都有誤導民眾的疑慮，質疑民調真實性。另外，司法院稱參審可以跟現實制度無縫接軌，陪審則不行，林永頌批評司法院不知所云，希望司法院應該提出陪審參審各自的優缺點，不要用欺騙方式誤導民眾。

(中時 )