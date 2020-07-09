北市文山區和興水岸社會住宅，遭附近居民抱怨工程每天從早上8時到晚上10時做好做滿，日前施作混凝土澆置工程，甚至到凌晨1時30分還發出噪音。（台北市議員羅智強研究室提供／張立勳台北傳真）

正在施工的北市文山區和興水岸社會住宅，遭附近居民抱怨工程每天從早上8時到晚上10時做好做滿，日前施作混凝土澆置工程，甚至到凌晨1時30分還發出噪音，讓人情緒瀕臨崩潰，議員羅智強9日痛批市府拚政績拚到人民不得安寧。北市都發局對此回應，將要求廠商未來施工不能超過凌晨12時。

市長柯文哲為讓公宅戶數迅速達標，和興水岸社宅工程火力全開，住戶不滿工程每天都從早上8時做到晚上10時，一刻都不得安寧，不過，由於是合法施工，住戶也只能無奈忍耐。

有民眾向羅智強陳情，7日社宅工程直到晚間10時5分還在吵，他即協調北市環保局前往稽查，工程單位出示夜間施工通報單，申請混凝土澆置工程直到12時，讓忍無可忍的住戶情緒瀕臨崩潰。

羅智強今指出，後續他緊盯工程，沒想到超過凌晨12時噪音仍然持續，環保局在凌晨12時18分開出3000元罰單，當時竟還有4台車等著灌漿。

當地試院里長廖欽銅說，為居民叫屈也向里民抱歉，都發局應該負起督導責任，質疑業者是為減少開支才趕進度施工。

羅智強痛批，市府規定只是擺給民眾看，拚政績拚到人民不得安寧，僅罰3000元不痛不癢，讓廠商便宜行事，犧牲市民權益，陷柯文哲公宅政策於不義。

對此，都發局專委陳智盛回應，當天因為灌漿工程有連續性與安全問題，雖然申請施工至凌晨12時，但仍無法做完，將針對該事件檢討，並要求廠商未來施工不能再超過凌晨12時。

(中時 )