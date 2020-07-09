那斯達克指數在昨夜攀上歷史高點，東京股市受到美國同業驅動，相關科技個股帶動整體日股上漲

周四日經225指數晨收漲47點或+0.21%，為22486點，午後續漲228點。在日經指數有42檔個股上漲，178檔個股下跌。東證一部指數小跌4.6點或-0.3%，為1552點。在交易所的33個分類指數，僅6個分類未上漲。

上午日本內閣辦公室公布六月核心機械訂單數據，意外地按月上漲1.7%，遠優於前一個月的暴跌12%，然而市場顯示並無對該數據有太多反應。

那指在過去五個交易日有四日出現突破歷史新高，日本相關科技同業亦走高，日經重量級市值的軟銀上漲4.6%，帶動其中資通訊類股指數的上揚1.69%，成為交易所所有分類表現最好的次指數。

衛材製藥(Eisai)上漲3.87%，此前該公司及其合作夥伴百健(Biogen)向美國藥品監管單位提交了阿爾茨海默氏症藥物的上市申請。

伊藤忠商事(Trading house Itochu)宣布收購全家超商(FamilyMart)剩餘的股分，伊藤忠商事上漲0.09%。全家超商在湧進大量買單情形下於盤中暫停交易，預期可能下市。

(時報資訊)