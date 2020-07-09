隨著鋼價看漲加上內外銷出貨均轉旺，中鴻(2014)6月營收29.76億元，創近三個月來新高，月增27.39%，年減率大幅收斂至2.03%；展望第三季鋼價走漲，有助於業績比第二季成長。

中鴻6月內銷盤價止跌回穩，外銷價格更是領先起漲；隨著全球疫情趨緩，以及東南亞地區包括越南、馬來西亞等地陸續解封，吸引下游客戶增補庫存，加上部分出貨順延到6月，6月內外銷出貨明顯增長，共計達到20萬公噸，幾乎恢復到疫情前的出貨水準。

但整體第二季因鋼市不振，中鴻4、5月單月營收年減率均逾4成，第二季營收約78.5億元，比第一季的100.98億元下滑22.26%，營運恐續虧。

受到疫情影響全球鋼市，中鴻上半年營收179.49億元，較2019年同期減少23.94%。

第三季鋼市逐步好轉。隨著中鋼開出的8月內銷盤價為連續第二個月調漲，拉動市場行情，中鴻7月盤價跟進開高盤，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，內外銷均漲，有利於第三季本業營運改善。

中鴻7月盤價內外銷均漲，為第二季以來首見。中鴻7月內銷熱軋每噸漲800元，內銷冷軋每噸漲500元，內銷熱浸鍍鋅鋼捲漲800元。外銷部分，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。

中鴻第三季受惠鋼價調漲有助於本業改善，加上業外有中鋼股息約7,000多萬元入帳，預期第三季營運有機會轉盈。

(時報資訊)