配合大型電廠建制，金融體系綠電專案融資架構成熟化，本周包括中信金(2891)、新光金(2888)和永豐金(2890)等都傳出投資電站或融資等消息，在新資金挹注以及產業獲政策支持下，太陽能族群今早連續第二個交易日盤面艷陽高照。包括聯合再生(3576)、達能(3686)、元晶(6443)、茂迪(6244)等盤中都鎖住漲停價。

據台電統計伴隨大型太陽能電廠落成，今年平均發電量已突破200萬瓩，太陽能發電量占比提升至5%，七股、中部濱海大型電廠也積極建置，以達成經濟部設立今年新增2.2GW的年度，今年太陽能累計總容量目標為6.5GW。

台灣太陽光電產業協會今指出，綠能建設是小英政府的重點前瞻政策，也是為了下一代有乾淨的生活環境，更是世界能源趨勢。但前日農委會新修訂的審查作業要點，將會嚴重影響政策達標，政府為達到政策應上下齊心，不應有不同調的現象。

台灣太陽光電產業協會認為，政府對民間投資必須符合信賴保護原則，這是法治國家最基本的要求，前幾年政府取消了不利耕作區與養殖專區重疊，導致許多業者虧損數千萬元，近期政府因新增出流管制、環社檢核等項目造成業者設置時程延後，即無法如期配合躉購費率時效，恐將再損失數億元。

台灣太陽光電產業協會強調，政府既鼓勵民間投資，政策就不宜一變再變，否則導致業者投資損失進而放棄投入綠能產業，不也喪失了當初鼓勵投資的美意。

台灣太陽光電產業協會呼籲，在綠能政策上，政府缺乏一個跨部會的高層統合窗口，因此變成各部會宣布新政策時沒有全盤考慮實際狀況與需求。

(時報資訊)