日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，第三季營運可望維持小幅成長，儘管第四季在淡季效應下，營收將呈現季減少，但長線2021年也依舊樂觀，將聯詠目標價由240元調升到310元、給予買進評等。

日系外資表示，有鑑於OLED DDI的需求開始快速增加，對聯詠2021年的增長潛力更為樂觀，儘管華為智慧手機出貨存在不確定性，但出貨量仍在增長；再者，聯詠電視SoC(系統單晶片)市場份額由於海思電視SoC產品的不確定性而獲得收益，另外，聯詠在大尺寸面板市場份額從韓國面板製造商轉向大陸面板製造商，聯詠因主要出貨大陸面板商，故可望因此受惠，預計聯詠2020年、2021年EPS將年增長20%、18%，分別達15.68元以及18.43元，目標價由240元調升到310元、重申買入評級。

日系外資指出，聯詠第二季度銷售強勁，季增10.2%，高於預期，此主要歸因於PC相關產品，包括DDIC、時序控制器以及電源管理的需求，加上聯詠在TV SoC中的市場份額成長。

展望第三季，日系外資指出，由於智慧手機需求回升、電視DDIC需求增長，但PC需求放緩，預計聯詠第三季度營收季增長上看2%，另外，受華為智慧手機影響，聯詠第四季度營收恐季減少9%。

展望2021年，日系外資指出，聯詠具有多項成長動能，包括智慧手機、TV SoC市場份額增加，以及大型DDIC等，營運將持續成長。

(時報資訊)