國民黨立委陳以信今日於立院議場，質詢前僑委會委員長，也是下屆考試委員被提名人吳新興「民進黨是不是一個台獨黨？」吳新興回應「我認為不是耶。」

陳以信表示，吳新興過去的英文著作內容指出「民進黨如果執政，台獨的機會就會增加，台獨可以透過民進黨執政，而合法實際實現。」吳新興回應「當時大家的看法是這樣。」

陳以信說，吳新興是考委被提名人名單中，唯一一個民進黨黨員，那吳新興是不是台獨黨員？吳新興回覆「我認為不是這樣解讀的耶。」

陳以信表示，這樣子解釋的確不公平，因為吳新興在《整合理論》的著作中，提到兩岸有4種整合模式：1.中國聯邦；2.中華聯邦；3.中華邦聯；4.中華國協。

陳以信指出，吳新興的著作明載，中華邦聯或中華國協，具「兩岸共同結合成一個新中國」的特點。看起來吳新興應該是統派。吳新興表示「這只是學術著作，只是把各種可能提出來做研究。」

陳以信說，看了過往的資料發現，吳新興講過92共識、沒有92共識、兩岸統一、台灣獨立，「我都被你搞得好亂，不認識以前的吳新興了。」如果前後不一、雙重標準，要如何為人師表。

吳新興認為，這樣的說法不公平，過去一向主張反共、反中共，確保台灣主權獨立，一路走來沒有改變。陳以信表示，今天的質詢內容，都是依據吳新興過往著作、談話、論點而提出的質疑，沒有半點是塞話到吳新興的身上，如果是外界的誤解，希望吳新興能夠對社會公開澄清。

(中時 )