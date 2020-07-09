國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中F16戰機投彈攻擊登陸船艦，命中目標區，激起高聳浪花。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開為期5天4的實兵操演，國防部長嚴德發9日前往台中甲南海灘操演場地，視導第五作戰區「三軍聯合反登陸作戰」實彈預演。不過，過程中因雨勢等氣候因素，致眼鏡蛇AH-1W、阿帕契AH-64攻擊直升機及奇奧瓦OH-58D 戰搜直升機及拖式飛彈、標槍飛彈未如期登場，蔡英文總統16日將親臨視導，現場也會視天候狀況適當調整。

嚴德發上午前往甲南海灘操演場地，視導第五作戰區「三軍聯合反登陸作戰」實彈預演，到場後先替罹難的海軍同袍默哀1分鐘。

實彈預演於10時正式登場，模擬敵軍在海、空軍火力掩護下，大批船團集結於台中外海,對中部地區實施三棲進犯，第五作戰區即依敵登陸進程，對敵發起「聯合泊地攻擊由空軍IDF、F-16戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭等武器率先對敵船團實施遠程精準攻擊，削弱敵軍戰力接續在作戰區指揮下，對敵突擊舟艇遂行「聯合反舟波射擊、灘岸火殲暨反擊作戰」操演，除藉水際、灘岸布雷及阻絕障礙設置，遲滯敵舟波行動。

隨後由陸軍M110A2、M109A2自走砲及M155、 M105榴砲等各類火砲對海上目標進行射擊。不過，預演20分鐘後，突然下起大雨來，部分武器並未如期上場，所幸幾分鐘後天氣放晴，CM33、34戰鬥車、M60A3戰車等武器裝備，在第一線守備部隊協力下，分梯次對進抵灘岸目標進行射擊，有效殲滅來犯之敵。

第五作戰區作戰處副處長陳鴻義表示，當時雨勢下來，由於天候會影響雷達鎖定狀況，基於安全考量，決定取消部分實彈射擊，地面武器部分有拖式飛彈及標槍飛彈；空中部分，眼鏡蛇AH-1W、阿帕契AH-64攻擊直升機及奇奧瓦OH-58D 戰搜直升機未上場，不過，整個操演均按照演習想定完成，堪稱順利。

至於蔡英文總統16日將親臨視導演習，是否也會因天候因素有所調整，陳鴻義說，會以安全最大化考量，將視當時氣候狀況，來決定武器方面是否正常或停止射擊。

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中雷霆2000多管火箭車發射火箭，攻擊敵方登陸艦艇。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中雷霆2000多管火箭車發射火箭，攻擊敵方登陸艦艇。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中M109A2開砲，攻擊敵方登陸艦艇。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中CＭ甲車對灘頭登陸敵軍開砲，標槍飛彈則因天候，未發射實彈。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中M60A3戰車發射煙幕彈，並對灘頭登陸敵軍開砲。（黃國峰攝）

國軍「漢光36號」演習將於13日起展開，9日在甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰操演」實兵實彈預演，其中M60A3戰車對灘頭登陸敵軍開砲。（黃國峰攝）

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