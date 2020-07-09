大陸國務委員兼外交部長王毅表示，陸美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰，他建議雙方可以一起坐下來把問題形成三份清單：第一份是合作清單，把陸美在雙邊領域及全球事務中需要而且能夠合作的事項明確下來；第二份是對話清單，把雙方存在分歧但有望透過對話尋求解決的問題列出來，儘快納入現存的對話機制和平臺；第三份是管控清單，本著求同存異的精神擱置並管控好，盡可能減少對兩國關係的衝擊和破壞。

王毅在陸美智庫媒體論壇上的致辭時稱，陸美關係這對世界上最重要的雙邊關係之一，也面臨建交以來最嚴重的挑戰。美方一些人，出於意識形態的偏見，正不遺餘力地把大陸渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制大陸發展，不擇手段阻礙陸美之間的聯繫。

對於陸美關係如何才能撥亂反正，王毅提出三點意見。他稱，陸美雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。第二，大陸的對美政策沒有變化，仍願本著善意和誠意發展陸美關係。第三，要正確看待陸美關係發展的歷史經驗，堅持走對話合作之路。

王毅還強調，就推動陸美關係走出困境，重回正軌，提出三點建議。一是啟動和開放所有對話管道。陸方對話的大門是敞開的。只要美方願意，隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。

二是梳理和商定交往的清單。陸美之間各種問題相互交織，錯綜複雜，雙方可以一起坐下來把問題捋一捋，形成三份清單：第一份是合作清單，把陸美在雙邊領域及全球事務中需要而且能夠合作的事項明確下來，這份單子越長越好，而且不應受到其他問題的干擾；第二份是對話清單，把雙方儘管存在分歧但有望通過對話尋求解決的問題列出來，儘快納入現存的對話機制和平臺；第三份是管控清單，把少數難以達成一致的難題找出來，本著求同存異的精神擱置並管控好，盡可能減少對兩國關係的衝擊和破壞。

王毅還稱，三是聚焦和展開抗疫合作。大陸願同美方分享防控資訊和抗疫經驗。而美方應當立即停止將疫情政治化、把病毒標籤化，並與陸方一道推動全球抗疫合作。

(中時 )