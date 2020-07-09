搭手扶梯「左行右立」的規定常被拿出來討論，而網友發文分享，第N次搭捷運站在手扶梯左邊，被提醒這邊有人要過，反骨的原PO超直接回「兩邊都可站」，引來4千多位網友討論，本來就是都可以站，真的趕時間就去走樓梯！

網友在臉書社團《爆怨公社》發文分享，去搭捷運的時候，站在手扶梯的左邊，又再一次被人「不好意思」，因為「左行右立」的規定深植人心，所以同站在手扶梯上的一位大叔提醒，左邊「有人要過」。

原PO聽完直言，現在早就沒有左行右立的規定，手扶梯的「兩邊都能站」，只要握好扶手、站穩踏階，不過在捷運被提醒第N次的原PO表示，她就是反骨，另也補充，這位大叔並沒有要借過，聽了也只回「ok fine」。

貼文吸引4千多位網友討論，許多人表示，很多人都不曉得規定早改了，到現在還是超常聽到「不好意思」，但若真的趕時間就去走樓梯，畢竟在行進中的手扶梯走、跑，其實很危險，而且摔倒了算誰的？

不過，也有網友認為，都已經禮貌地說不好意思，其實就是簡單讓一下而已，而原PO也在留言處表示，如果後面的人真的要借過，當然會讓開給過，而且不用還。

(中時電子報)