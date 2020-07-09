勤業眾信（Deloitte）表示，為避免疫情後的供應斷鏈及因應客戶需求，企業若考慮廣設地區發貨倉庫，則需注意常設機構潛在稅務風險。

企業面臨供應鏈斷鏈危機，新的供應鏈策略由以往集中式製造轉型為分散式製造，勤業眾信稅務部協理麥碩芬表示，不論是依據產品別檢視供應鏈重組之可能性，或針對客製化需求重新打造新的供應鏈，皆應重新思考稅負議題。

例如高階產品移回台灣，為達到實質轉型為台灣製造須符合出口國台灣「實質轉型」條件，亦須考慮進口國，像美國採個案認定無單一標準，主要以貨品的關鍵零組件和關鍵製程地區來認定貨品的原產地；而中低階產品因成本因素陸續移往東南亞生產，則需以適合產業及產品線的投資地點及投資架構進行分析。

麥碩芬也提醒，供應鏈調整可能牽動利潤率調整，需注意台灣自2017年度起施行移轉訂價三層架構，預期未來國稅局將針對揭露資訊進行多年度比較與分析。

若台商回台投資涉及興建或購置自行生產或營業用之建築物之需求、軟硬體設備或技術的資本化支出時，可考慮申請適用實質投資金額做為未分配盈餘稅基的減除來降低稅負成本。

第一個適用實質投資以減除2018未分配盈餘稅基已在2020年6月完成申報，若於2021年底有再針對2018年度未分配盈餘增加實際支出仍可做為2018年度未分配盈餘稅基減除，亦須注意向稽徵機關辦理更正申報以退回溢繳納稅款。

另外，配合政府持續推行在台灣設立研發中心的發展政策，企業亦可思考加強研發中心的角色，提供研發服務給境外，並且主張適用營業稅零稅率。但適用零稅率時，仍須一併檢視完整交易流程，以免誤用零稅率，遭到稅局認定漏稅而被補稅加罰款的情況。

(工商 )