新冠疫情在國際依然嚴峻，不但都會型國際觀光飯店7月面臨裁員減薪，以外銷為主的製造業，下半年訂單也不明朗，行政院長蘇貞昌今9日在行政院會拍板將追加第二次紓困特別預算，據了解，規模將超過2,000億元，但不會超過上限2,100億元，除持續補貼交通運輸、製造業員工薪資及營運資金外，也包含三倍券預算在內。

此外，蘇貞昌也指示，防疫物資、疫苗採購及研發等經費一併納入追加特別預算。蘇揆要求兩周後、7月23日周四的行政院會通過，送請立法院審議。行政院發言人丁怡銘表示，由於目前立法院臨時會已來不及處理，因此，將和立法院民進黨團研商是否召開第二次臨時會處理。

蘇揆指示副院長沈榮津、秘書長李孟諺協同主計長朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業需求，務實籌編追加紓困特別預算。

蘇揆強調，國家經費有限，各部會態度非常積極，但要把錢用在刀口上，各部會應共體時艱，一體把整個預算籌編好，政府一定會扛起責任，一方面協助已逐漸好轉的產業，轉骨升級，一方面也要對還陷在困境中的產業，持續協助，請各部會通力合作，一起努力。立法院5月8日通過追加新冠肺炎特別預算，由600億元提高到2,100億元，並視疫情狀況，預留再編列上限2,100億元的空間。蘇揆上月23日聽取經濟部、交通部報告紓困3.0需求後，指示沈榮津、李孟諺協助各部會全面盤點需求。

(工商 )