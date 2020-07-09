天來創新集團董事長陳來助，分享「企業接班面臨的傳承與轉型」。（吳江泉攝）

為讓各個產業界深入了解如何運用組織人才布局來達到轉型效果，勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心（簡稱TDC）今（9）日在高雄國賓飯店舉辦今年首場CEO講堂，邀天來創新集團董事長陳來助，以「企業接班面臨的傳承與轉型」為主題，分享自己從科技業跨域至食品業，成功轉型經營與順利接班的相關經歷。

勞動部高屏澎東分署長程泰運致詞指出，今年因肺炎疫情帶來產業環境的劇變，新型態的營運、服務、消費與生活模式皆應運而生，台灣進入了後疫情時代，企業的跨界與轉型勢在必行，而其中「人」就是首要且最關鍵的成功因素，孕育與投資人才，為企業預備未來趨勢所需，也是分署成立TDC的重要宗旨，期望藉由TDC舉辦的活動及各項服務，點燃與會者的火種，推動更多企業投資人才。

在「企業接班面臨的傳承與轉型」專題分享中，陳來助先拋出基業長青的挑戰作為開場，引導管理階層夥伴開始思考台灣接班面臨的議題，他指出，在時代變遷下，過去經驗法則已被打破，他以巴菲特為例，即使高齡89歲，很少見過股市熔斷，今年因疫情出現4次熔斷，顯現過去的經驗已難以因應時代發展，因此如何改變既有的模式，是台灣接班傳承與轉型的最大挑戰。

陳來助指出，企業接班並不是單指二代的接班，接班往往是由一群人，且需要有一定的願景，配合上總體的經濟、數位工具改變與不同的溝通模式，來達到傳承與轉型的效果，因此接班傳承，更要重視人才培育，甚至整合散布在各產業的隱形冠軍，將會成為致勝的關鍵。

現場參與的企業代表現場也提出轉型與接班等疑問，針對大家的問題，陳來助表示，後疫情時代，企業處在數位轉型的商機與戰略中，更要致力於人才的培育，才能提高在充滿變數的數位化時代脫穎而出的機會。

程泰運分署長說，本分署在岡山成立了全國第一個人才資源發展中心，目的是希望透過中心這個平台，讓勞工夥伴們持續提升自己、增進自己的職場實力，企業也能找到好人才、培養好人才，創造勞工與企業的雙贏。想要BE BETTER的你，快跟緊TDC下一場8月28日的CEO講堂，一起相信改變的力量，成就更好的自己！歡迎有興趣的企業及勞工夥伴電洽07-6220253。

(中時 )