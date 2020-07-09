行政院副院長沈榮津遭疑包庇唐榮弊案，換來升官，引發外界討論，對此，沈榮津透過幕僚強調，他個人很坦蕩，絕無包庇，過程中也無關說、施壓，一切都依相關規定辦理。不過，前國民黨立委孫大千則痛批，「鬼月還沒到，沈榮津就已經開始鬼扯了」，並提出四個疑點。

孫大千今(9日)在臉書寫下，唐榮案的四大疑點，分別是第一，然唐榮公司已經是上市櫃公司，那麼相關採購弊案，就應該面對政府針對上市櫃公司的相關監理法規，而不僅僅只是公司內規。經濟部怎麼會僅僅以公司內規的標準來進行調查呢？第二，經濟部身為唐榮公司的大股東，為什麼不向檢調司法單位進行舉發，查個清楚明白呢？

另外，孫大千也質疑，第三，沈榮津辦公室解釋，因為「唐榮是上市櫃公司，若沒有查證屬實就貿然對外揭露，恐會影響公司治理，因此才會採用密件形式」，政府主管機關對於其他上市櫃公司所爆發的弊案疑雲，也是採用同樣的標準嗎？查證屬實後，政府有主動對外公開揭露嗎？最後，他認為經濟部如此具有爭議的總經理任命案是由誰主導的？難道不需要負起行政和政治責任嗎？監察院有沒有介入調查呢？綠色監委們不會因為太關心曲棍球案，而荒廢了職責吧？

針對外界質疑部分，沈榮津強調，他很坦蕩，絕無包庇，對於這種涉及個人投訴案件的處理原則，他的原則就是有問題當然要面對處理，倘若沒有問題也不能冤枉人家，所以這類案件均由政風等幕僚單位進行調查，本案過程中並無施壓及關說，均按正常程序處理。

(中時電子報)