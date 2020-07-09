有媒體傳出國民黨開始上演韓江朱三國演義戲碼，黨主席江啟臣和前高雄市長韓國瑜結盟，對抗勢力最強的前新北市長朱立倫。此一傳言遭到江否認，直言是有心人士的挑撥。對此，資深媒體人鄭佩芬認為，韓國瑜非等閒之輩，但因經歷過被高票罷免，如果韓真的如媒體所說韓粉漸漸散掉，那麼選黨主席機率可能不是那麼大。

據《鏡週刊》報導，據罷韓前藍營內部民調顯示，韓國瑜在中間選民及黨內支持度皆下滑，當初為挺韓選黨主席的韓粉也紛紛退黨，若韓國瑜明年要角逐黨主席並不樂觀。而江啟臣則面臨黨內逼宮，擬採「聯韓制朱」策略，對抗勢力最強的朱立倫。

對此，鄭佩芬在政論節目《突發琪想》上表示，韓國瑜經歷罷免後，現在應該在療傷階段，韓國瑜不是等閒之輩，因為韓國瑜很自負，韓也認為自己可做國民黨黨主席，結果被將近94萬的罷免票遭罷，一個人被那麼高的罷免票罷免掉，其實是很難看的。

至於下屆黨主席議題，鄭佩芬認為，韓國瑜能否班師回朝去選黨主席，她不知道，如果像國民黨內部所說，韓粉已經散掉，韓國瑜的機會就不會那麼大。因為韓國瑜已不是當初的韓國瑜，國民黨現在的組織成員也和以前不同。而朱立倫有沒有心要選黨主席，若朱還想選總統就還有可能，且黨主席就是當然候選人。

(中時電子報)