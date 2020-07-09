《香港國安法》引來西方多國表態反對。澳洲7月9日宣布暫停執行與香港的引渡協議，並為港人延長學生和工作簽證居留期限至五年，其後可以申請永久居留。這是繼英國和加拿大後，再有五眼聯盟成員加入，回應北京實行《香港國安法》。

澳洲總理莫里森表示，澳洲關注香港實施《香港國安法》，認為新法破壞「一國兩制」框架、《基本法》以及《中英聯合聲明》的高度自治承諾。他宣布暫停執行與香港的引渡協議，並已經知會港府。

莫里森同時公布為港人提供移民計劃。他指出，澳洲目前有約1萬港人持學生或臨時工作簽證，將額外延長簽證居留期限五年，其後可以申請永久居留。未來簽證申請人也將獲五年居留期限，屆滿可以申請永久居留。他預計，修改簽證制度不會導致大量人口湧進，不會有數以萬計的人申請。

澳洲人口部長塔奇（Alan Tudge）表示，現時和未來的香港留學生將於畢業後取得五年的臨時畢業簽證，目的是招攬香港人才，尤其是資訊科技行業。現時持有畢業簽證的港人也可以另外延長居留期限五年。新簽證制度也適用於符合技術清單和評分測試的臨時技術簽證申請人和持有人。

澳洲同時將研究新措施和安排，吸引出口主導的香港企業遷至澳洲，塔奇期望吸引希望於「自由國家」經營的企業。

(中時 )