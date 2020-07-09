台茂購物中心斥資8000萬改造5500坪公園綠地，打造親子放電新場域「台茂公園」。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂購物中心斥資8000萬改造5500坪公園綠地，打造親子放電新場域「台茂公園」。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

直排輪場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

彩虹攀爬區。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

綠地野餐。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

圓形廣場市集與街頭藝人表演。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園新地標！台茂購物中心為了打造生活消費體驗的新地標，依循桃園市「時時處處好好玩」的觀光方針，斥資8000萬改造5500坪公園綠地，打造親子放電新場域，成為全台首座結合大型綠地公園的購物中心，將為消費大眾帶來「玩樂、饗樂、購快樂」的全新生活圈，台茂公園預計7月11日正式開幕，豐富內容比出國還好玩，歡迎攜家帶眷、全家一起玩樂、饗樂、購快樂，振興3倍樂，就來台茂公園。

台茂公園於7月11日(六)15：30~14：30舉辦盛大開幕活動，邀請桃園市長鄭文燦參加開幕揭幕儀式，有精彩表演、鯊魚寶寶親善見面會等豐富的系列活動。在7月11日、12日兩天在直排輪場有溜冰秀；兒童遊戲場有兒童闖關活動；籃球場有SBL球星3對3鬥牛賽；圓形廣場有街頭藝人特技、魔術氣球等表演以及多場盛夏音樂會，周邊有咖啡餐車，適合所有大朋友、小朋友趁假期來放電、打卡，還可以在FB或IG打卡狂曬數不完的歡樂。即使不能出國，在台茂可以盡情地玩樂。

台茂公園是大型全方位的特色公園，為家庭客層、年輕族群量身打造的超人氣設施，有親子家庭最愛打卡踩點的「兒童遊戲場」、年輕人最愛的活力「籃球場」與小朋友最愛的「直排輪場」；圓形廣場與休憩綠地也將舉辦各式市集、野餐、露營、綜藝達人秀，以及大型聖誕燈飾裝置及市集、音樂會、演唱會等，提供豐富多元的時尚休閒生活提案。

新開幕的綠地公園，擁有國際級共融式兒童遊樂場，獨家引進韓國、瑞典遊具，包括3層樓高約10公尺的圓頂攀爬架、擁有最多鞦韆的公園，有13座各式進口鞦韆，同時滿足幼兒、親子、小朋友、大朋友嬉遊。還有彩色繽紛的「直排輪場」、國際標準規格街頭塗鴉彩繪的藝術「籃球場」，提供活動與休憩的圓形廣場、季節賞花步道，滿足各年齡層放電需求，讓全台小家庭、甚至三代同堂家庭皆可輕鬆享受優質的休閒時尚生活。

1F的TGI Fridays、春水堂、STARBUKS在公園走道有安排戶外座椅區，可以享受戶外喝咖啡、用餐的歐式風情；圓形廣場於周末會依時令規畫小農市集、胖卡餐車等，在廣場也有休憩座椅，可以在台茂買餐廳外帶餐點或市集餐點，或在休憩椅，或至1F服務台免費租借台茂野餐墊就可以在草原上享受戶外用餐。

台茂也熱情大放送「購快樂150購物金」連續四天的回饋活動與台茂公園同歡慶，針對逾16萬名優質會員精準行銷，發送150元App會員購物金，總金額達2,500萬，以簡訊通知並直接存入會員App，零門檻購物金可十足抵用。於7月10日至7月13日共四天可使用，館內百貨服飾6折起，各品牌也會推出加碼促銷，再享多重好康優惠。

台茂也特別貼心建置「台茂公園WiFi」的無線上網服務，現場並推出百萬購物金大放送，只要連結taimall park WiFi成功，就有機會獲得餐廳100元抵用劵、HOLA 200元抵用劵或卡通尼代幣等獎項，免用爽用網路還能抽好禮。

台茂也推出加碼振興劵滿仟送佰活動，凡台茂會員在7月15日至8月31日，台茂加碼振興劵滿仟送佰，最高可送1,200！在加點數3倍送，適合高單價的商品使用，只要單筆滿3,000元(必須含1000元(含)以上紙本振興三倍券)，加碼送300元台茂振興抵用券(十足抵用可累送)＋300元主題餐廳券(活動期間限換1次)

(中時 )