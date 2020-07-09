玉山金控發布2019年企業社會責任(CSR)報告書，持續接軌國際永續發展趨勢，首創4大亮點，包括第一、採用永續會計準則委員會標準(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)的指標，成為同時採用GRI和SASB國際標準揭露永續責任報告書的首家台灣企業。以及第二、訂定永續金融目標。第三、依全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)全面揭露稅務資訊。第四、根據TCFD框架量化氣候變遷的影響。4項作法均領先國內企業，報告書內容及架構不僅符合國際趨勢潮流，並藉由更透明的資訊揭露，回應利害關係人關心議題。

玉山金控總經理兼財務長陳美滿表示，面對疫情衝擊，玉山持續強化各項基礎工程，因此玉山CSR報告書主動依循國際永續會計原則在商業銀行、消費金融、資產管理等行業準則揭露ESG指標，並將金融本業與永續發展做結合，訂定2020年在綠色金融、普惠金融、責任投資等ESG相關金融業務，整體承作目標新臺幣2,800億元，並於2025年進一步達到3,400億元，引導資金至環境及社會均衡發展的企業或用途。除此之外，玉山積極與國際最新ESG制度接軌，例如GRI於2019年底公告207稅務指標，玉山便隨即在當年度CSR報告書內揭露完整稅務資訊，包括稅務治理、稅務政策、國別報告及實際稅率差異分析，展現良好公司治理及快速執行的效率。在GRI準則上，玉山也委託勤業眾信聯合會計師事務所及通過英國標準協會(BSI)進行資料及數據查證。

在7月8日玉山CSR報告書發表活動中，資誠聯合會計師事務所所長周建宏也表示，SASB準則能協助企業揭露與投資人相關的ESG投資決策內容，也是近期國際ESG揭露的主流。例如小型企業經營情況、顧客資料使用及資訊安全事件等9項指標便是由資誠聯合會計師事務所進行確信，確保資訊可信度。另外，玉山在氣候變遷面向持續深化，2017年玉山成為全台首家簽署TCFD企業後，持續依據TCFD框架揭露氣候相關風險治理情況。2019年玉山更進一步與外部顧問合作，選定在2度C的情境下，分析授信對象中對氣候變遷最敏感的石化產業、以及台灣地區最易淹水的區域，衡量個別情境下對玉山的量化財務衝擊，持續在氣候變遷議題上展現積極的準備及良好風險管理能力。

這是玉山金控發布的第9本CSR報告書，內容包括經營治理、顧客價值、幸福職場、環境永續及社會共融，充分與不同利害關係人溝通，並以具體行動回應聯合國永續發展目標SDGs，針對SDG4教育品質、SDG8就業與經濟成長及SDG13氣候行動面向持續推動。玉山金控在永續發展上積極努力，秉持從玉山人自己做起，結合金融專長，進而攜手顧客與外界夥伴，共同創造更美好的未來。

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