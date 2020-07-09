資誠（PwC）會計師事務所9日發布《新冠時代資誠臺灣企業領袖調查報告》，調查發現，83％台灣企業深恐疫情將帶來全球性經濟衰退，但只要確定疫情影響程度與範圍，台灣企業具有高度應變能力可快速復甦。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，「彈性」、「快速應變」向來為台灣企業的強項，再加上台灣疫情防範得宜，讓台灣企業不僅有機會早於其他國家恢復常規營運，在全球供應鏈大幅洗牌之際率先卡位、爭取轉單契機。

周建宏認為，經過疫情洗禮，多數台灣企業增加「技術創新與研發」投資以厚植中長期競爭力，並在中、美之外尋求更多元的市場或生產基地布局，同時也看到更多台灣企業領袖願意張開雙臂與新創企業或創業家合作，尋求外部創新。

雖然中國大陸、美國向來被台灣企業視為影響整體成長最重要的前兩大國家，但其重要性持續呈下滑趨勢，這說明台灣企業在中美兩強之間找出更多的替代道路，擺脫選邊站的風險。

而越南、德國、印尼等其他國家市場對台灣企業的重要性持續上升，其中，又以越南的成長幅度最受矚目，重要性從2018年的9％一路爬升至27％，一舉超過日本、德國，越南已成為台灣企業領袖眼中第三重要的市場國家。

德國的重要性則從半年前的12％快速竄升至24％；印尼的成長幅度也不容小覷，重要性從2017年的2％一路爬升至14％。

(工商 )