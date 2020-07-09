暑假到，遊戲股迎來傳統旺季，不少遊戲廠商趁機為旗下遊戲強推改版搶商機。宇峻奧汀（3546）旗下《三國群英傳M》推出大型改版，遊戲橘子（6180）也為旗下大作《天堂M》推出遊戲內的三大職業改版。遊戲改版通常能吸引玩家再次消費，加上宇峻、橘子下半年將陸續推出新作，將有望為營運帶來全新動能。

《三國群英傳M》為宇峻奧汀與智冠子公司遊戲新幹線聯合發行的MMORPG手遊，日前推出盛大改版，開放等級上限75級及多座城池地圖，還有全新副本等內容。《三國群英傳M》為宇峻今年上半年重量級大作。宇峻奧汀董事長劉信表示，該遊戲在台灣的成績超乎預期，近期也投入更多人力來維持台灣的營運。

不過，《三國群英傳M》今年原訂要至中國大陸市場發行，但上半年受到疫情攪局，與當地業者商談的時程都往後遞延，目前仍在與當地的營運商洽談。劉信先前在股東會上曾表示，中國大陸目前仍然限縮遊戲版號發放，市場不確定性比較高，因此《三國群英傳M》會先轉至東南亞、日本推出，特別是三國群英傳IP在端遊時代於日本、東南亞都累積了一定的知名度，因此往這兩個區域推廣也很適合，最快預期明年初就至海外營運。

宇峻6月營收1.28億元，較去年同期46.6％，主要是受到新遊戲推出挹注。惟較上（5）月營收1.44億元減少。宇峻今年上半年營收8.18億元，較去年同期增57.42％。

遊戲橘子近期同樣也為旗下代理遊戲《天堂M》推出改版，吸引玩家再次消費。橘子8日啟動《天堂M》三大職業改版，也同步釋出三項相關活動，有望再為7月營收注入動能。

除改版外，橘子下半年將推出知名IP《龍之谷：新世界》，由韓國遊戲大廠Eyedentity開發。《龍之谷：新世界》為韓國原廠開發，與2018年中國遊戲廠商盛大網絡和歡樂互娛研發推出的《龍之谷M》不同，動作、畫面流暢度都提升。除該遊戲外，橘子也將攜手韓國知名遊戲企業Kakao Games，共同營運知名奇幻小說IP改編作品《月光雕刻師》，該遊戲是由有「《天堂》之父」之稱的製作人宋在京領軍打造的首款MMORPG手遊，2019年在韓國推出時，創下Kakao Games史上最高的事前預約數320萬人，並拿下App Store暢銷及下載排行榜的雙榜第一名。

《月光雕刻師》繁體中文版將於今年第四季在台港澳地區推出，預期將於2021年第一季貢獻橘子完整營收。

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