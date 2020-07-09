彰化縣1名17歲少年本月6日傍晚手持斧頭，到大城鄉大城派出所對著大門一陣亂砍，事後還在昨（8）日晚間將襲擊派出所影片PO上網，影片中他情緒似乎不太穩定外，還不停大聲叫囂，逞凶後逃到一家超商躲藏。警方追出後並逮捕少年，也在他身上起出斧頭、長刀及不明藥丸，訊後將少年依《少年事件處理法》移送少年法庭，法庭裁定收容。
警方調查，該名少年僅17歲，從他PO出的影片看到，少年當時騎乘機車，腳踏墊上有1把長刀與1把斧頭，情緒似乎不太穩定，他一到派出所就對著大門猛砍，見大批員警追出時，他倉皇逃到對面的便利商店，但仍難逃遭警方壓制的命運。
案發後，警方通知少年父親到場，男子父親表示，兒子患有躁鬱症，不知道為何要持刀攻擊分駐所，對少年行為深感抱歉，而訊後將少年依《少年事件處理法》移送少年法庭，法庭裁定收容。
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(中時電子報)
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