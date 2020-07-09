駐港國安公署此前一度傳出落腳解放軍駐港部隊駐軍總部，但最終選址在銅鑼灣維景酒店，據港媒披露，箇中原因可能跟「竊聽風雲」有關。

香港01指出，有知情人士表示，解放軍駐港部隊總部有一「先天缺憾」，注定無法成為掌握敏感資料部門的辦公地點。

報導稱，解放軍駐港部隊所在位置，回歸前即是添馬艦駐港英軍總部，該大廈未改名之前命名為威爾斯親王大廈。隨着1997年回歸，英軍撤出，解放軍駐港部隊亦接管了這個基地。

報導說，然而，這幢大廈之後傳出揭發重大問題。政圈盛傳，2005年時任特首曾蔭權在裝修禮賓府時發現有多個竊聽器；同年，解放軍駐港部隊大廈裝修時，亦發現在牆身內有竊聽器。

這讓有關機構大為緊張，無法確保裝修、檢查後是否已完全清除竊聽器，甚至需要調整部門辦公地點來應對。

知情人士指，解放軍駐港部隊也不會讓掌握敏感資料的部門在該大廈辦工，例如參謀部、政治部等均在其他地點辦公。國安公署是處理國家安全的機構，而駐港部隊總部則是竊聽高危地，這成為國安公署寧願以酒店作臨時基地的主因之一。

報導稱，銅鑼灣維景酒店是回歸後重建而成，為香港中旅集團旗下物業，興建時安裝竊聽器的風險較低。況且在選擇總部時保密工夫十足，直到掛牌前短時間才為外界所知，就算有心安裝竊聽器也不夠時間，相對於駐港部隊大廈，竊聽風險較低。

(中時 )