2020年7月9日 — 免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.9.6版本更新，三艘德國航空母艦將進入搶先體驗階段，分別為IV 階Rhein、VI階 Weser以及VIII 階August von Parseval。

玩家可以透過完成戰鬥任務、每日貨運、指令或參與官方實況來獲得「德國航空母艦」貨櫃，進一步解鎖戰鬥任務，完成任務就有機會獲得德國航空母艦，「黑白紅」消耗性迷彩塗裝以及其他豐富獎勵。玩家也可在軍械庫中以達布隆兌換組合包，以承接組合包中的特殊戰鬥任務系列來獲得德國代幣，這些德國代幣可於軍械庫中用來兌換X Großer Kurfürst、X Z-52、X Hindenburg 和 X Manfred von Richthofen 的「鐵十字」永久迷彩、「黑白紅」消耗性迷彩塗裝、銀幣以及信號旗等獎勵。

戰艦世界 0.9.6版更新官方影片

《戰艦世界》登場的德國航空母艦配有AP火箭，是一種對艦攻擊機裝備新型彈藥，成功命中敵方裝甲區時能造成大量傷害。航空中隊在高空飛行時，攻擊分隊可立即俯衝展開攻擊，由於在攻擊過程中調整準星位置較為困難，因此德國轟炸機裝備的 AP 炸彈在對付速度較慢的目標時最為有效。德國飛機投擲的魚雷速度很快，但射程較短而且造成的傷害程度大約中等而已。另外，飛機的巡航速度相當高，但血量偏低。

戰艦世界》0.9.6版本更新 德國航空母艦將進入搶先體驗階段(圖/戰遊網 提供)

0.9.6版本更新中的配件分頁已進行重整並重新命名為「裝備」。玩家現在無需切換分頁，就可以在同一個視窗中管理艦艇的升級品、消耗品與配件，可以在新的「艦艇預覽」模式中檢視尚未購買的艦艇。玩家將發現整體戰鬥前的準備過程變得比以往更簡單並更省時。

戰艦世界》0.9.6版本更新 德國航空母艦將進入搶先體驗階段(圖/戰遊網 提供)

最後，0.9.6版更新也將推出全新一季的7對7格式排名戰，玩家必須使用VIII 階艦艇對戰。另外許多更新也於0.9.6版本進行更新，包括漢堡港、Wwise 音效子系統版本與音效參數。

戰艦世界》0.9.6版本更新 德國航空母艦將進入搶先體驗階段(圖/戰遊網 提供)

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

(科技)