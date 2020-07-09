前高雄市長韓國瑜被罷免後，不少挺韓支持者在網路轉當市政監督員，時常將高雄道路不平、路線標示不清、水溝淹水等問題，做狀況回報。7日再被目擊抨擊，新興區的2根路燈被發現已經3天不亮，質疑「說好的市政基本功呢？」高雄市府工務局也緊急做出回應。

據「韓黑父母不崩潰」今9日在臉書貼出，高雄市新興區民生二路的夜間實拍畫面，照片可以看到2根路燈的確沒亮，據粉專稱，這樣的狀況已經維持了3天，質疑「市政基本功，難道是碰風？」，並質疑，「說好的路平燈亮水溝通呢？看守市府也不能這樣啊！」。

對於網友監督，高雄市府工務局透過官方粉專「雄功夫」在貼文留言處回應，「燈亮是維護市民重視的一環，有關粉專所反應中央公園路燈不亮情形，先感謝您對公共設施建議，一切以市民安全為重」。

回應也指出，「園燈目前仍需人力巡檢，相當耗費人力巡查，設施損壞可撥打免付費1999通報專線，立即派工處理放亮，建議維修的路燈，今(9)日派員並己修復放亮(如附照片)。市府團隊努力做到最好，晨會沒有燒餅油條，僅有努力再努力為民眾打拼，謝謝您對市政的關心提醒！」。

高雄市政府工務局透過官方粉專在臉書留言回應民眾反映路燈不亮。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰)

(中時電子報)