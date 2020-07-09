偷偷亂丟垃圾要小心了！台南市擴大執行垃圾不落地稽查，半年來告發超過300件，裁處罰鍰達36萬8400元，民眾暗地亂丟可能更多，台南市環保局表示「台南垃圾車」手機APP已上線，供民眾掌握垃圾車行蹤，不需亂丟造成環境問題。

打造文化首都的台南市，市民公德心有待提升，台南市執行垃圾不落地多年，環保局仍經常接獲檢舉，指稱民眾亂丟垃圾在街邊、巷口。

台南市環保局1月至7月擴大執行稽查，取締垃圾包丟棄亂象，查證屬實就依照違反廢棄物清理法12條告發，半年多來累積302件違規，估計實際上未被查獲的違規者更多。

台南市長黃偉哲提醒市民，丟棄垃圾會產生連帶效應，一有人丟，就吸引其他人跟著丟，發揮公德心，垃圾棄置不僅阻礙道路行走，還會吸引流浪狗貓撕咬，臭味飄散城市，影響環境衛生，呼籲鄉親維持公衛習慣。

台南市環保局表示，台南市民可多利用「台南垃圾車」手機APP，即時查詢住家附近的清運點與時間，並可掌握垃圾車位置。台南市強化垃圾不落地政策，已在經常棄置垃圾處架設監視器監視，並不定時派員巡查，查證屬實就開罰，累犯者依違規次數加倍開罰。

(中時 )