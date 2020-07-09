鄉林集團董事長、全國商總理事長賴正鎰今天在商總H1不動產委員會記者會指出，六都在上半年預售推案總戶數已達到預估今年總量的42%；且預售及新成屋推案僅較去年同期略減1.8%。其中台中市推案戶數在六都占比達26.8%而居冠。台南市房市今年上半年更急起直追，推案量較去年同期成長60%，成長率高居全國第一，這些都說明了房地產在上半年可說是「幾乎完全免疫」，房市也有機會再挑戰一波新高點，直言「房價真的回不去了」。

賴正鎰表示，今年以來營建缺工缺料成本高漲，經業界估算今年每坪住宅營造成本較去年約漲1.5萬元，「房價真的回不去了」。他還觀察到今年房地產市場自住與置產投資的買盤都已經進場，目前市場上來客量不僅恢復到新冠肺炎疫情前的熱絡，甚至還多了1、2成，且成交率也明顯提高。

賴正鎰認為，建商將228及520檔期延遲推案避開疫情，6月起各大建商加大搶地之快狠準、都更審議增速、看房人潮組數回籠多及成交比提高，已回復到去年下半年水準。他預估今年下半年「價揚、量增」，各地推案與成交速度會更加熱絡，預估全國的年推案總量仍有機會破兆元。

賴正鎰歸納了上半年房市六大現象，(一)建商積極買地、標地，(二)成交持穩，價格微揚，(三)房貸利息降低，(四)台商回流加速，國內游資多，(五)新預售屋的坪數放大，從45坪增為60坪，(六)建築成本每坪上揚1.5萬元。他說，今年上半年上市櫃企業商用不動產及土地市場交易金額為1,530億元；從買方類別來看，建設類以553億元佔了57%，建商大動作囤地可見一斑。台灣低利環境搭配豐沛游資，建商搶地、囤地之餘，也全力投入都更與合建，連壽險業也開始搶標地上權土地；尤其台北市區土地供給有限，多數要靠都更取得土地，但每個都更案走完程序都要10~15年，墊高建商經營成本，未來台北房價只會大幅上漲。

(中時電子報)