新北市消防局已派員下水搜救。（翻攝照片）

新北市消防局已派員下水搜救。（翻攝照片）

新北市消防局今（9日）中午12時許獲報，1群高職生前往烏來區紅河谷戲水，卻發生溺水事件，其中，1名高職生被救起時已無生命跡象，目前送醫急救中，警消正進一步釐清事發原因。

11名男性高中職學生今（9日）上午相約前往新北市烏來區紅河谷戲水，其中2人不幸發生溺水事件，消防局駐點人員獲報立即前往救援，拉起其中1人，救起時已無生命跡象，目前送往新店耕莘醫院急救，另1人失蹤，消防局已派員下水搜救。

(中時 )