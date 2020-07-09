11名高職生烏來紅河谷戲水 1失蹤1命危送醫 13:182020/07/09 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局已派員下水搜救。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局已派員下水搜救。（翻攝照片） 新北市消防局已派員下水搜救。（翻攝照片） 新北市消防局今（9日）中午12時許獲報，1群高職生前往烏來區紅河谷戲水，卻發生溺水事件，其中，1名高職生被救起時已無生命跡象，目前送醫急救中，警消正進一步釐清事發原因。 11名男性高中職學生今（9日）上午相約前往新北市烏來區紅河谷戲水，其中2人不幸發生溺水事件，消防局駐點人員獲報立即前往救援，拉起其中1人，救起時已無生命跡象，目前送往新店耕莘醫院急救，另1人失蹤，消防局已派員下水搜救。 (中時 ) #高職生 #生命 #烏來 #紅河 #河谷 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 衛生局女墜樓 執行長夫妻逼死人？社運王奕凱：一整家影帝 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 男大生住進「砲房公寓」 開門驚見「黑森林」女坐客廳 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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