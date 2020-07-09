因應畢業季及疫情趨緩，桃園統領廣場9日舉辦「統領廣場 為愛接棒」的活動，特別邀請樂天桃猿隊選手們擔任公益推廣大使攜手傳遞正面力量，與龜山國小少棒隊的20位小朋友共同參與為愛接棒公益活動，用行動把國球扎根在每一位小球員心中，讓小小的夢想得以實現。

桃園統領廣場為迎接暑假的到來，也搶搭振興券帶來的熱潮，將於7／15~8／9推出「統領FUN暑價」活動檔期，為回饋消費者的購物心意，推出全館含餐飲當日消費累計滿3000送200美食抵用券，除了滿仟送佰超值回饋外，使用紙本振興實體券消費滿3000，統領再加送200現金抵用券(限量3000份)，統領廣場APP會員最高回饋16％，並與台灣Pay行動支付消費合作，回饋高達20％，立即享受，回饋放大。

樂天桃猿棒球隊球星林承飛、林立選手及桃園龜山少棒隊選手們在統領廣場7F果然匯餐敘聯誼，活動內容除了讓小球員能近距離接觸到偶像球星學習棒球技巧外，彼此交換棒球隊簽名球衣與感謝狀，希望藉此活動發揮合作、共享、改變自我、傳承的精神。龜山少棒隊小朋友們對於能與樂天桃猿隊大哥哥們見面一起參與活動充滿期待，大家臉上都洋溢著歡樂的笑容。

統領廣場長期關注熱愛體育與需要幫助的孩子們，以及關心著桃園這片土地的事。棒球是台灣最具代表性的運動，棒球也是桃園城市的榮耀，桃園市鄭文燦市長更致力推動競技運動及提升全民運動風氣。統領廣場除力邀在地桃園之光運動團隊外並感謝館內合作廠商果然匯(饗賓餐旅事業股份有限公司)、聖瑪莉(歐立食品股份有限公司)及全家便利商店桃園統領店一起響應公益贊助活動，共同為球員們加油打氣，建立永續回饋在地共好的公益理念，更將服務向外延伸至關懷支持。

趕在暑假旺季桃園統領也引進不少新櫃進駐在統領廣場獨家販售，即日起至7／31日止1樓 VLens韓國原裝進口美瞳專賣店，即日起不用再飛韓國掃貨，與台韓同步零時差，讓你擁有最新最獨特花色，閃爍雙矇帶出的混血風潮勢必席捲今年夏天；統領廣場集結獨家新櫃與超人氣快閃，7／16~7／22特針對2樓meeting spot推出歐美開架「美妝品牌」特賣會，各式商品全面3折起，7／23-8／3 Something POP STORE日本指標性女生牛仔品Something，屬於女生的第一件牛仔褲～蜜桃粉嫩小屋7／23-8／3快閃登場！全系列商品7折優惠，折後滿額再送馬卡龍提袋或化妝包、樂夏享吃冰 7／9～8／2莫凡彼500ML盒裝冰淇淋只要66折！兩盒原價749元，活動期間特價499元(8種口味任選)、7／15～8／9日至3樓0918流行女裝特賣全面2折起、7／16～7／26日至4樓華歌爾內衣限時特賣，內衣兩件7折，7／27~8／9日至4樓銀穗家族女裝特賣會 en-suey、Diffa搶購2折起華歌爾內衣特賣會、銀穗家族、0918女裝特賣會等。年中最終場! 超便宜!快揪姊妹一起來扛貨! 4樓運動潮流全區(不含GAME休閒館)，當日單筆消費滿3,800元，加贈『COTE商品兌換券』乙張(限量)。

為刺激景氣，統領廣場與桃園市政府經濟發展局合作，規劃「振興三倍券」政策，啟用首周末7／18(六)至7／19(日)，辦理推廣優良伴手禮市集活動，鼓勵民眾多消費，提振經濟。隨著3倍振興券上路，餐飲也紛紛推出一系列優惠活動，讓消費者荷包放大、折扣有感。7／15-12／31至統領廣場5F百八魚場振興優惠活動，來店消費滿500元(含服務費)結帳使用振興券，贈送100元抵用券乙張。消費滿千元贈送兩張，以此類推，數量有限送完為止。即日起至6F樂尼尼餐廳用餐，除了享優惠另加碼發出十萬份振心優惠券，來店消費滿500元立即贈送1000元樂尼尼集團優惠券一本，數量有限，送完為止。

一年一度父親節還沒準備訂餐的孝子們，統領廣場聚集各式美食精緻餐廳，異國料理多樣豐富是聚餐犒賞父親辛勞最佳選擇喔!! 全館餐飲天天享最高12％回饋，持聯名卡於全館餐飲單筆刷卡滿1,000元，贈120元十足抵用券(可累贈)。統領廣場更推出外送平台uber eats線上訂餐，美食外送隨你點，主廚美味帶著走。

統領廣場表示，會員獨家「卡友禮」只要是統領T＋ 會員卡卡友，全館單筆消費滿 999 元或出示 APP 條碼單筆滿 899 元即贈100現金抵用券；還有全館消費點數３倍折抵無上限，還可以憑點數無上限兌換20元現金抵用券；除此之外刷玉山統領聯名卡滿4000元或刷玉山卡滿6000元就可以分波段獲贈 7／15-7／26美人魚陶瓷杯；7／27-8／9樂活不銹鋼雙層便當盒，統領廣場也特別規劃「時尚購吸金」加碼回饋，針對 1-4F 服飾、運動休閒區刷玉山統領 聯名卡平日刷滿 3,000元再加送 100元活動，以及「天天餐飲食在贈」針對餐飲櫃位單筆刷滿1000元再加送120元活動，還有驚喜「簽單對對碰」當日單筆刷滿999元，對中簽單授權碼末2碼贈500元十足抵用券。集點、折現、買夠、買好，賺很大!加碼回饋讓顧客享受購物喜悅，另備受矚目的7／15~7／31統領廣場APP推出轉轉樂活動，綁定統領廣場T＋ 會員卡成功登錄APP會員，即可天天免費轉好運送好禮，趕緊搜尋統領廣場下載登錄，最新最優惠訊息一次掌握不漏接！

放暑假當學生最幸福了~為迎接歡樂暑假到來，統領廣場特別為學生族群規畫專屬優惠，推出「學生耍特權」特別活動，活動期間於指定店櫃消費出示學生證即享學生專屬優惠，各店櫃優惠豐富省荷包好時機。面對疫情的肆虐，自今年三月NBA宣布無限期停賽，對喜愛籃球的朋友們絕對是件很空虛痛苦的事，因此統領廣場特別與4樓 GAME休閒館聯合舉辦NBA2K20統領錦標賽，讓喜愛籃球的朋友們一同挑戰，當天獲勝的參賽者即可獲得冠軍獎項：PS4搖桿控制器一只 ＋ PS4 WWE 2K20中文標準版遊戲一片，由於名額有限，歡迎有興趣的朋友們踴躍報名，更多活動及報名詳情，請請參考統領廣場官網或臉書。

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