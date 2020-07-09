商總不動產委員會主委、中華民國不動產代銷公會全聯會理事謝坤成指出，產業回流和低利率，對房市都是強心針，對換屋置產族而言，買房子不單是居住，更是享受生活，他觀察目前市場有幾個有趣現象，就是「預售快、成屋慢」、「搶早鳥優惠價很夯」、「低自備款產品熱賣」、「25坪以下2房2衛天下無敵」、「後案拱前案，單價越拱越高」。

謝坤成分析，全台建商今年瘋搶土地，過去台中地價25萬元是個門檻，然而現在要找到35萬元以下土地已很困難，預期下一波將會開價40~50萬元，土地成本、營建成本不斷上揚，預計整體增加20%，房價真的很難回去。而全台房市自去年開始「25坪以下2房2衛天下無敵」，不過今年開始中坪數產品需求也開始慢慢增加，如35~65坪3~4房又逐漸再現買氣。

分析今年全台熱區，謝坤成直言台中表現真的很亮眼，近2年推案量及建照核發總樓地板面積居六都之冠，而捷運綠線今年底將通車，加上鐵路立體化等各項重大建設完工，生活機能大幅翻轉，吸引各方買盤湧入，原先業界預估全年推案約2500億，但延遲性推案陸續就位，台中全年上看2800億水準，同時各區新案成交價幾乎站穩30萬元/坪。

(中時電子報)