109年萬安43號防空演習，將於7月14日(星期二)13時30分至14時實施，苗栗縣警局提醒民眾，本次演習警報發放後，不實施交通管制，人車也不用疏散避難，一切維持平日正常作息。

苗栗縣警局表示，這次演習項目包括，防情傳遞及警報發放。演習時，所有車輛、行人不實施管制，各機場、港口及車站的飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛；各商店、住戶也不必熄燈、疏散避難及關閉門窗，以避免造成人員群聚、增加疫情的風險。

演習發放警報，是在13時30分發放緊急警報，發放音符為1長音、2短音，長音15秒、短音5秒、長短音間隔5秒，連續3次，共計115秒；14時發放解除警報，發放音符為1長音90秒。

國家災害防救科技中心（NCDR）將利用「災害訊息廣播平臺」，於演習開始時發送簡訊到演習區域內所有3G、4G行動電話，並在下午2時發送演習結束的訊息。

(中時 )