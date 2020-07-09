廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

雙北2年前合推「公共運輸定期月票」，定價1280元，最近台北市長柯文哲透露此方案的初衷雖然是鼓勵搭乘大眾交通工具，但沒想到有人坐到1萬多元，質疑有人用此做快遞工作，見此，網紅「廣告小妹」稍早發文直說：「柯文哲真不會做生意」。

廣告小妹表示，最近聽聞柯P在抓太愛搭公車的人，她分享：「每次回台北我都會買一張 $1280 卡，搭到爽。工作、開會、應酬、陪婆婆買菜，全靠它啊」，不解為何要抓她的同類，一年半前她還曾在30天內搭了快7000多元，並自首常搭錯搭上反方向的車。

廣告小妹說，雖當時她車費省了5000多元，「可我從早消費到晚上啊。喝個下午茶就噴掉一張小朋友，天天都有人約下午茶」，晚上還可以搭車去酒吧喝酒，消費力驚人，虧柯文哲是否不太會做生意，並比喻：「開了家 buffet，卻嫌人家吃太多。明明就是當初定價過低。所以，是市長的問題還是乘客的問題？」

對此，網友回應：「其實，都有大數據可以精算；$1,280 若非精算過的數字，這位市長的經營管理能力就是大問號了」、「就算是他當初算錯，也可以重新定價或制定新的方案，不懂這有什麼好嘴的？」、「又沒增班次，成本沒增加管別人搭幾次」、「你覺得有人鑽漏洞，可以下期改規定，不想遵守的就別買，看清楚是下期，這期的人家付過錢了，不能再改」。

(中時電子報)