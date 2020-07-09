全國商總理事長賴正鎰今天在商總上半年不動產委員會記者會指出，建商將228及520檔期延遲推案避開疫情，6月起各大建商加大搶地之快狠準、都更審議增速、看房人潮組數回籠多及成交比提高，已回復到去年下半年水準。他預估今年下半年「價揚、量增」，各地推案與成交速度會更加熱絡，預估全國的年推案總量仍有機會破兆元。

賴正鎰指出，台灣內有台商資金回游要趕在今年8月14日「海外資金回台專法」首年8%優惠稅率期限前匯回；外有中美貿易戰未止及大陸即將通過港版國安法的隱性風險，都讓台商海外資金的移動與布局加速，台灣是最安全的地方，無限的資金追逐有限的投資標的，無論是股市或房市、產業經濟，下半年開始蓄勢待發、不漲也難。

賴正鎰說，展望下半年到明年的房市有五大趨勢，賴正鎰認為將呈現五大格局，包括1.雙北建地日益稀有，在政策面作多，加速都更審議程序情形下，優質地段的都更與合建案，重獲建商青睞。2.換屋型需求提高，50、60坪中大坪數產品再度抬頭，去化加快。3.受營建成本上漲，預估各地新建案開案價，傾向調漲約12至15%。4.商用不動產及土地市場交易將創歷年新高。5.科技業及製造業擴廠需求成長擴大，工業地產交易量攀升，桃園及中南部等土地單價較低的工業區及周邊土地，吸引台商布局設置廠辦。

賴正鎰說，今年上半年上市櫃企業商用不動產及土地市場交易金額為1,530億元；從買方類別來看，建設類以553億元佔了57%，建商大動作囤地可見一斑。台灣低利環境搭配豐沛游資，建商搶地、囤地之餘，也全力投入都更與合建，連壽險業也開始搶標地上權土地；尤其台北市區土地供給有限，多數要靠都更取得土地，但每個都更案走完程序都要10至15年，墊高建商經營成本，未來台北房價將會上漲。

(時報資訊)