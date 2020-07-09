防彈少年團（BTS）在粉絲創立紀念日7月9日的這天帶來1份大禮，由成員JUNGKOOK參與製作的新收錄曲〈Your eyes tell〉被選為即將上映的日本電影《你的眼詢問著》（暫譯）的主題曲，這不僅是BTS首次有音樂作品作為電影OST，也是日本電影中首次由外國歌手製作演唱主題曲。

《你的眼詢問著》由知名導演三木孝浩執導，並由吉高由裡子與橫濱流星兩位人氣演員擔任主演，此部電影改編自2011年由蘇志燮與韓孝珠主演的韓國電影《看不見的愛》。而成員JUNGKOOK也曾經在2019年向歌迷們推薦過三木孝浩導演的《明日的我與昨日的你約會》，彷彿為這次的合作添增了妙不可言的緣分。

據悉JUNGKOOK是在看過劇本以及完成前的電影試片後進行了作曲，表示想要「透過歌曲表現出電影中美麗又深刻的愛情世界觀」，歌曲也描寫出「即使現在一切都遭遇困難，也相信你的雙眼看到的未來中存在光亮」的主題，對此曲電影導演三木孝浩非常滿意，除了選定為主題曲，歌曲也將作為插曲在電影中出現。

在2020年因為全球疫情致公演全部中斷的BTS，近期時常以直播與歌迷們互動，6月中舉行的首次付費線上演唱會更達到同時線上觀看人數超過75.6萬多人，創下全球的新紀錄，但其實好一段時間不太常在SNS上露面的JUNGKOOK，還被歌迷戲稱是否在認真讀書準備升學大考，直到今合作消息公布才揭曉謎底。

(中時 )