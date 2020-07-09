吳卓源將於9月開唱，邀請在迷你專輯中合作的歌擔任嘉賓。（照片提供 ：寬宏藝術、華風數位）

吳卓源（Julia）將於9月12日舉辦「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會，日前公布第一組嘉賓是熊仔與RGRY，今再宣佈迷你專輯《5:30》合作的藝人好友們將「全員出場」力挺吳卓源，包括合唱〈七十億分之一加一〉的婁峻碩、合唱〈玩家〉的唐仲彣、剛加入華風就與吳卓源合唱單曲〈Better〉的陳芳語（Kimberley）以及新人?te壞特等，吳卓源不斷地為節目添加驚喜，讓演唱會導演也不斷崩潰的說道：「這場來看的觀眾絕對值回票價 只希望最後不要太誇張台上嘉賓滿出來！」

吳卓源2017出道，已推出3張R&B專輯及多首合作單曲，是新生代歌手中，首位出道兩年內累積破億次YouTube觀看數的新進藝人。她去年發行第三張專輯《5am》，專輯的歌曲ＭＶ在YouTube總點擊率輕鬆跨越1000萬次，成為名符其實的社群網站流量小天后。這次在Legacy Max信義劇場的演唱會，是以專輯《5am》作為主題，以五點鐘剛過的「5:30」承先啟後來打開全新的一章，以紀念這一場台北演唱會對她歌唱生涯的特殊意義。

她也在社群網站上公開徵求歌迷許願演唱會歌單，一篇貼文就收到高達近5000個讚，以及上百位歌迷在底下幫忙吳卓源排演唱會歌單，讓她又驚又喜，發現很多歌迷歌單極具參考價值，所以也許等到演唱會的當天，台下的歌迷會驚喜的發現歌曲的選取順序，也許就跟網路上留言的一模一樣。

吳卓源自去年底就開始籌備「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會，本來的巧思是要在今年5月30日舉行，沒想到因為疫情一延再延，她一度以為今年演出無望，所幸最終能在9月與歌迷順利相見，這難得的機會讓吳卓源感動萬分，更是珍惜與歌迷能面對面唱給大家聽的機會，所以雖然是在信義區的Legacy Max演出，但是全體舞台團隊都以大型演唱會規格設計，將呈現令人眼睛一亮的舞台燈光以及影像，相信將會讓大家度過難忘的R&B之夜。演唱會門票7月10號下午五點半在寬宏售票系統開賣。

吳卓源將於9月開唱，邀請在迷你專輯中合作的歌擔任嘉賓。（照片提供 ：寬宏藝術、華風數位）

(中時 )