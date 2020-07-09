英國政府日前宣佈，台灣旅客自本月10日起入境英國英格蘭地區時可免除隔離14天的檢疫措施，英國蘇格蘭政府也於8日跟進，將我國列入低度風險（low risk)國家名單，再度彰顯我國防疫成就，外交部對此表示誠摯歡迎。

蘇格蘭政府表示，該低度風險國家及地區名單，是考慮全球各地疫情發展及公衛評估的結果，包括當地每10萬人的確診數，蘇格蘭目前每10萬人有28人確診，相當於或低於這個指標的國家或地區才會列入低度風險名單。台灣的旅客自7月10日起如果經英國英格蘭地區（如倫敦）入境後進入蘇格蘭地區，則可免除14天隔離。這項豁免措施只對來自列入低度風險國家名單的旅客有效，若過去14天曾經到過非名單上的國家旅遊，則入境蘇格蘭地區後仍須自主隔離。另英國的威爾斯及北愛爾蘭地區將另宣佈執行細節。

此外，杜拜政府公告，自7月7日起國際旅客可透過阿聯酋航空公司網站申請入境杜拜簽證。外交部亞非司司長楊心怡今天表示，旅客於出發前仍須填寫健康聲明書，並出示國際醫療保險投保證明：「如果確診新冠肺炎須自行負擔境內檢測及醫療費用等。」

楊心怡說，杜拜是中東地區我國人經常轉機或旅遊、洽商的地點，阿聯酋航空於6月17日起已恢復杜拜—台北間航班。旅客抵達杜拜機場前還需提交96小時內核酸檢測（PCR）報告，或於抵達杜拜機場時進行檢測。

楊心怡補充說，旅客入境前需下載並註冊「COVID-19 DXB」應用程式，配合阿聯境內防疫規定如戴口罩、勤洗手以及維持2米社交距離等相關防疫規定。

(中時 )