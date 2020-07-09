傑尼斯超人氣雙人組合KinKi Kids近畿小子第42張單曲名為《KANZAI BOYA》，其實「KANZAI BOYA」是兩人出道前由已故前任社長強尼喜多川親自命名的團名，同時也是「KinKi Kids」的前身，對於兩人更是充滿與恩師回憶的夢幻團名。

《KANZAI BOYA》原定於5月5日在日本發行，也是兩人在多年前第一次見面的紀念日，卻因新冠肺炎疫情影響而延期至6月17日，發行後隨即以首日13萬張的銷售成績空降日本Oricon公信榜單曲日榜冠軍，更以首周18.7萬張拿下週榜冠軍，同時刷新「從出道單曲開始連續獲得冠軍的作品數量」來到連續42作，及「單曲獲得冠軍連續年數」從1997年至2020年連續24年的兩項紀錄。

這首〈KANZAI BOYA〉是在KinKi Kids近畿小子睽違2年的演唱會首次公開亮相，原本是為了演唱會上的一個環節而製作的歌曲，因為成員堂本光一的1句「把這首歌做成單曲就好了嘛」而決定發行單曲，另一位成員堂本剛便做了1首叫做〈KANZAI BOYA〉的FUNK歌曲，這也是強尼喜多川社長最初為兩人取的團名，因此想將這個名字流傳出去，並希望KinKi Kids近畿小子的歌迷們都能對這個名字表示敬意。

〈KANZAI BOYA〉是堂本剛將以前的歌曲拿出來回味時，突然想起當年的團名，靈光乍現下做出的正統FUNK歌曲，歌詞融入對強尼喜多川社長的感謝之情，並寫下對「KANZAI BOYA」這個團名的想法，由堂本剛擔任詞曲製作，堂本光一則是負責歌唱及舞蹈，朗朗上口的旋律加上難以言喻的帥勁組成的KinKi Kids 近畿小子FUNK風名曲就此誕生。

(中時 )