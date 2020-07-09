安力-KY(5223)6月合併營收為1.78億元，較去年同月大幅成長68.69%，累計第2季合併營收為5.55億元，年增71%，創下歷年同期新高，由於下半年進入傳統旺季，安力-KY審慎樂觀看待下半年業績，安力-KY業績可望逐季成長，不過由於公司股價急漲，今天盤中股價創高後翻黑。

由於大陸通訊大廠及美系NB品牌廠訂單增加，帶動安力-KY第2季業績表現亮眼，累計前6月合併營收達8.12億元，較去年同期增加26%。

就客戶端訂單狀況來看，中國通訊大廠今年前6月訂單金額約6500萬元，較去年同月增加6400萬元；美系電腦大廠因為遠端宅經濟需求，今年前6月訂單金額約3億8000萬元，較去年同期增加約7000萬元。

安力-KY董事長許振焜表示，安力-KY從產品設計、開模到量產，提供客戶垂直整合的生產製程，有效替客戶縮短產品開發的前置期及生產週期，為客戶提供完整的關鍵零組件解決方案，未來除針對應用於電子產品之散熱零組件持續研發改良生產自動化上之相關設備外，將積極開拓趨勢領域之應用產品，強化核心技術能力，建構自動化、數位化、智慧化之智能工廠，進而提高生產效率，提升產品良率及減少人力成本。

由於下半年將進入傳統旺季，目前客戶訂單穩定，安力-KY業績可望逐季成長，公司審慎樂觀看待下半年業績，法人預估，安力-KY今年營收及獲利應可優於去年。

(時報資訊)