三竹（8284）除了開發手機、平板等看盤系統，提供股市報價資訊外，今天再發表「電腦版、電視版」全新看盤系統。三竹表示，電腦版自由選搭10種看盤模式，免安裝就可使用，三竹領先業界，拓展全台首個跨螢看盤版圖，打造「報價生態圈」。

三竹表示，雖然多數投資人已慣用手機或平板關注股市動態，但跨螢看盤報價仍有需求，合作券商也樂觀其成，三竹董事長邱宏哲決定率領團隊，蒐集投資人及券商的需求與建議，傾全力投入開發電腦版、電視版。

三竹正式公開「電腦AP看盤系統」，新光證券搶頭香，成為第一個合作夥伴。三竹指出，電腦AP看盤系統「多模式、超便利」，除提供10種看盤模式，資訊豐富多元，使用者透過增加功能分頁或拖曳視窗，快速設定自己習慣的看盤功能；更方便的是，電腦AP看盤系統免安裝，使用者下載程式並打包壓縮，透過隨身碟或雲端放到其他電腦，都能直接使用，加上電腦AP看盤系統可無痛轉移「三竹股市APP」的既有資料，使用者就像在另一支大型手機輕鬆看盤。

另一方面，5G引領的智慧化時代來臨，三竹搶先全台推出智慧電視看盤系統，在偌大螢幕上，清晰可見股市概況，指數、股價跳動零頓點，隨時掌握下單契機，透過遙控器自訂介面或查看報價，坐在自家客廳看盤，猶如股市的VIP。

智慧電視看盤系統主打內建語音功能，只要對著遙控器的麥克風說出股票名稱、代號以及下單的指令，電視可即時顯示個股現況並完成下單，例如，對著遙控器說「台積電買進三張」，再與電視內建語音簡單互動，完成台積電的委託下單畫面就會顯示在螢幕上。三竹表示，智慧電視看盤系統至今已吸引Sony、BenQ、Samsung、Panasonic等37家業者合作，顯見智慧電視內建看盤系統有強烈需求。

三竹並首次公開研發多時的「策略選股APP」，APP不僅有報價功能，還提供430種選股策略，依據使用者的投資風格分析個股並回測勝率、診斷多空趨勢；三竹更強調，APP剖析大數據，首創AI選股評分，是三竹深化Fintech（金融科技）的象徵。

(時報資訊)