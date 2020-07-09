北捷在2019年曾舉辦過「尋找1280CP霸主」的活動，引發網友熱議，時空背景不同，得冠軍可能被查。（圖／翻攝自悠遊卡公司）

北捷1280元月票搭到飽，竟有民眾搭車費破萬元，而台北市長柯文哲更下令查悠遊卡搭乘軌跡，對此，PTT上有網友表示，去年辦活動找誰是1280定期票的霸主，引起網友熱議，今年辦了嗎？更有人大酸，得冠軍還被查，可憐哪！

網友在PTT上發文指出，去年悠遊卡公司舉辦「1280就要這young玩」的活動，比比看誰是1280定期票的CP值霸主，使用定期票搭乘次數最多的前10位民眾，可以獲得1個多月的定期票，讓原PO好奇問，不知道今年還會辦嗎？還是說.....已經辦了？

貼文曝光後，引起民眾討論，「不是已經有個無冕王者了嗎」、「時空背景不同惹」、「結果現在在查CP值最高的是誰，笑死」、「今年冠軍一定有超越去年冠軍 不然阿北怎麼這麼生氣」、「以前辦活動鼓勵人多用，但現在又要查？」、「原來是查來頒獎用的，真的誤會了」、「 參加比賽得冠軍，被人公審，可憐哪」。

(中時電子報)