台南市原學甲區長邱志榮（左）接左鎮區區長，9日報到。（本報資料照片）

空缺數月的台南市安定區區長，台南市政府8日宣布由原左鎮區長李燿州接任，左鎮區長則由學甲區長邱志榮接替，學甲區長由主任祕書王文波暫代。台南市民政局長顏振標表示，此次異動為正常輪調，因尚有多位同仁年資已達輪調標準，市府正評估是否調動，屆時會一併正式公布。

原安定區區長李佳隆4月中因酒後駕車肇事，被調任非主管職，兩個多月來一直由主祕王玉綿代理，市府於8日下午通知李燿州接安定區長職務，9日報到。

李燿州曾任關廟區主祕、楠西區長，任內對於梅嶺螢火蟲復育及觀光的推展著力甚深，調任左鎮區長後正值左鎮推動地方創生、左鎮化石園區開幕，李燿州推動多項計畫帶動左鎮發展。

李燿州9日到安定區公所報到後，也立刻了解里民最關心的水泥廠爭議、南科生活圈發展議題，並安排拜會里長與地方人士。

調任左鎮區長的邱志榮，曾任學甲區長9年，將學甲蜀葵花季推廣成全國性知名觀光活動景點，此次調任左鎮區長，也是要借重他的規畫行銷能力。

邱志榮9日一早也先到左鎮區公所報到，他說，為了吸引遊客來左鎮觀光，帶動相關產業發展，會持續推動化石園區旁農產市集、左鎮小旅行，不僅要將人潮帶進，也要大家更了解左鎮的文化歷史、環境特色。

(中時 )